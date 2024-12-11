

Гарибашвили и Цулукиани уже давно не появляются в офисе партии - Экс-глава фонда Иванишвили

11.12.2024 00:20





Экс-премьер-министр Ираклий Гарибашвили и экс-министр культуры, а ныне депутат парламента Теа Цулукиани уже давно не появляются в партии. Об этом заявил бывший председатель фонда соинвестирования Георги Бачиашвили в эфире "Mtavari arkhi"



По его словам, в партии имеет место серьезный внутренний конфликт.



«Гарибашвили находится в жестком противостоянии с Кобахидзе и другими членами партии. Конечно, это не становится достоянием общественности, но, насколько мне известно, он больше не хочет ассоциироваться с происходящими процессами. Теа [Цулукиани] придерживается точно такой же позиции...



Многие в партии испытывают недовольство сложившейся ситуацией. Это очевидно: они не появляются на публике и не делают комментариев. А когда все было хорошо, мы видели, как слаженно они выступали с подготовленными текстами», — заявил Бачиашвили.



В интервью телеканалу TV Pirveli Бачиашвили заявил, что ходят слухи о том, что Гарибашвили посещал травматологию с различными травмами, но причин этого не знает.



«В "Грузинской мечте" множество трещин, Иракли Гарибашвили уже более двух недель не появлялся в офисе. Существует множество слухов, в том числе о том, что Гарибашвили посещал травматологию с различными травмами. Не знаю, с чем это связано, но история выглядит загадочной. У меня нет дополнительной информации, и я не хочу заниматься спекуляциями, но точно известно, что он был в травматологическом отделении с травмами», — заявил Георги Бачиашвили в интервью телеканалу TV Pirveli.





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