

Президент раскритиковала посла ЕС за рукопожатие с де-факто главой МИД Грузии

11.12.2024 11:32





Я опротестовала неприемлемое рукопожатие между послом ЕС и де-факто министром иностранных дел, - так президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на распространенную в социальной сети представителем ЕС в Грузии информацию о встрече посла ЕС и послов стран-членов ЕС с президентом Грузии.



«Чего не упомянуто, так это того, что я начала (встречу) с решительного протеста по поводу неприемлемого рукопожатия между послом ЕС и де-факто министром иностранных дел. Похвала мне это компенсировать не может!», - написала президент Грузии.



Напомним, вчера президент Грузии встретилась с послом Евросоюза и послами стран-членов ЕС в Грузии.



«Сегодня посол ЕС принял президента Саломе Зурабишвили и всех послов стран-членов ЕС. Ее [Зурабишвили] труд по защите демократических и европейских устремлений Грузии критически важен. Евросоюз обсудит дополнительные меры на следующей неделе на заседании Совета ЕС в Брюсселе», - написало представительство ЕС в Грузии на платформе X.





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