

Протестные акции мирные, пока репрессивные силы не начинают нападать - президент

11.12.2024 11:44





Если кто-то думает, что Грузия согласится с российским будущим, лучше пусть взглянет на 13-ю ночь протестов в Тбилиси, - об этом в социальной сети пишет президент Грузии Саломе Зурабишвили.



«Если кто-то думает, что Грузия согласится на российское будущее, то пусть взглянет на 13-ю ночь протестных акций в Тбилиси, несмотря на угрозы де-факто Службы государственной безопасности, которая объявляет о «возможных 2-3 фактах смерти» в ближайшие дни!», - написала президент Грузии.



Также Саломе Зурабишвили делится в соцсети видео акции протеста и отмечает, что до нападения репрессивных сил акции мирные.



«Протестные акции мирные, пока репрессивные силы не начинают нападать. За две недели акций протеста не было разбито ни одного окна, не уничтожен ни один автомобиль, но произошли сотни жестоких задержаний», - отмечает президент Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





