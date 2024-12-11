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Президент Чехии: Я восхищаюсь отвагой грузинского народа


11.12.2024   11:47


Я восхищаюсь отвагой грузинского народа, - об этом пишет в соцсети президент Чехии Петр Павел.

«Только что разговаривал с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Насилие против демонстрантов, журналистов и представителей политической оппозиции в Тбилиси и других городах неприемлемо. Я восхищаюсь отвагой грузинского народа, который отказывается уступать европейскую мечту своей страны. В этом у них есть наша полная поддержка», - пишет Петр Павел.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила своего чешского коллегу за поддержку Грузии, грузинского народа и европейского будущего.


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