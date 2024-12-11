

Мэтью Миллер: Мы используем все инструменты, включая введение новых санкций

11.12.2024 11:50





Пресс-спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер еще раз повторяет глубокую обеспокоенность США по поводу «изменения направления, которое осуществило правительство Грузии».



Соответственно, по его словам, США будут использовать все инструменты, включая введение новых санкций, а «что будет и кого это затронет, придется подождать».



«Мы будем использовать все инструменты, которые имеются в нашем распоряжении, и которые поддерживаются обеими сторонами. Также, когда это целесообразно, мы разрабатываем новые меры, в то время, которое осталось у этой администрации и потенциально и для новой администрации...



Как вы знаете, я не буду говорить о потенциальных санкциях, которые введем в отношении официальных лиц Грузии или лиц в Грузии. Мы ясно выразили глубокую обеспокоенность изменением направления, которое осуществило правительство Грузии. Вы видели заявление [государственного] секретаря на прошлой неделе, который сказал, что мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы Грузия была ответственна за эти шаги - включая введение новых санкций. Что касается того, что это будет и кого это затронет, следует дождаться их объявления», - заявил на брифинге представитель Мэтью Миллер.





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