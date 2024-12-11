

Грузия обсуждалась на встрече с Марко Рубио, выдвинутым на должность госсекретаря - Сенатор Джин Шахин

11.12.2024 12:03





Американский сенатор Джин Шахин встретилась с Марко Рубио, выдвинутым на должность госсекретаря избранным президентом США Дональдом Трампом. На встрече, наряду с другими вопросами, обсуждалась и Грузия. Об этом Шахин пишет в соцсети.



Сенатор отмечает, что это была важная возможность обсудить с Рубио ряд глобальных вызовов, стоящих перед Соединенными Штатами, включая решение экономических проблем и вызовов безопасности со стороны Китая и России, сохранение двухпартийной поддержки Украины перед лицом неспровоцированного вторжения России и решение конфликты на Ближнем Востоке, особенно после свержения бывшего сирийского диктатора Башара Асада.



«Мы также обсудили важность сохранения нынешней политики США в отношении Грузии, усиления экономической конкурентоспособности США за рубежом и скорейшего заполнения позиций по всему миру квалифицированными профессиональными дипломатами. Мы много лет работали с сенатором Рубио в качестве членов комитета Сената США по международным отношениям, и я с нетерпением жду возможности обсудить эти вопросы дальше на слушаниях по его утверждению», — написала Шахин.







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