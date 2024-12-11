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Депутат из числа «Мечтателей» требует запретить использование лазеров на акциях
11.12.2024 12:18
Член парламентского большинства Арчил Гордуладзе обращается к правящей партии с инициативой запретить использование лазеров на акциях. Соответствующую инициативу Арчил Гордуладзе озвучил на заседании парламентского комитета по юридическим вопросам.
По его словам, участники акций часто светят лазерами на правоохранителей и камеры наблюдения, что является фактором помех для полиции.
«Практика показывает, что во время собраний часто используются лазеры и световые приборы, что в свою очередь создает проблемы для деятельности органов, ответственностью которых является обеспечение жизни и здоровья людей и превенция соответствующих правонарушений. Лазеры часто используются для засветки различных камер, обеспечивающих наблюдение. В тоже время, работники правоохранительных органов имеют меньше возможностей для осуществления своей деятельности, когда светят лазеры. Мы предлагаем, чтобы во время собраний не было разрешено использование лазеров», - сказал Гордуладзе.
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