

Чем кормят людей в форме на митингах в Батуми — за 5 дней из госказны потрачено 45 тысяч

11.12.2024 12:42





Во время протестов в Батуми сотрудники МВД Грузии, обеспечивающие «общественную безопасность», ежедневно получают паек, включающий в основном мучное и напитки. В состав одного комплекта питания входят:



1 бургер с сыром и ветчиной (большой) – 4 лари

1 имеретинский хачапури – 3 лари

1 пирог с картофелем из полуслоеного теста – 1,2 лари

1 хот-дог – 2,8 лари

1 лобиани – 1,8 лари

1 шоколада «Сникерс» (80 г) – 2,36 лари

2 бутылки воды «Мти» (0,5 л) – 1,26 лари (0,63 лари за бутылку)

1 бутылка газированного напитка «Кока-Кола» (0,5 л) – 1,5 лари



Стоимость одного набора составляет 17,92 лари — около 6,5 долларов США.



Расходы на питание сотрудников полиции



За пять дней, с 4 по 8 декабря 2024 года, для 500 сотрудников полиции, участвующих в поддержании порядка на протестах, из бюджета было израсходовано 44’800 лари. Необходимость закупки питания обосновал заместитель директора департамента полиции Аджарии Давид Атабегашвили. В служебной записке он отметил, что сотрудники полиции «нуждаются в обеспечении питанием для выполнения задач по защите общественного порядка».



В обосновании срочной закупки указывается, что протесты, охватившие всю страну, включая Батуми, потребовали мобилизации большого числа сотрудников полиции. При этом «задержка в обеспечении питанием могла бы нанести существенный ущерб как государственным, так и общественным интересам».

Траты на питание в масштабах страны



Весной 2024 года, во время антироссийских протестов, МВД потратило на питание полицейских и спецназовцев, мобилизованных у здания парламента в Тбилиси, 753’744 лари. Из этой суммы лишь 150,000 лари были израсходованы через тендер, остальное — упрощённым порядком.



Причины протестов



Протесты в Грузии обострились после заявления Ираклия Кобахидзе, лидера партии «Грузинская мечта» миллиардера Б.Иванишвили. Премьер 28 ноября 2024 года заявил о приостановке [заморозке] процесса интеграции с ЕС до конца 2028 года. С тех пор десятки тысячи людей ежедневно выходят на акции в Тбилиси, Батуми и других городах страны.



На данный момент задержаны и жестоко избиты более 400 человек, включая 70 журналистов и деятелей «культуры». Не идентифицированные группы [т.н. титушки, прим.ред.] регулярно нападают на граждан Грузии и представителей СМИ — на улицах, в переулках, в фойе метро. Протесты продолжаются, привлекая все больше внимания как гражданского общества, так и международного сообщества.



Источник: «Netgazeti»

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