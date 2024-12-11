

HRW: Следует рассмотреть вопрос о введении шенгенских визовых требований для грузинских властей и дипломатов

11.12.2024 13:12





Евросоюз осудил репрессивные действия властей, но пришло время предпринять решительные шаги – совместное заявление по этому поводу распространяют директор по защите интересов отделения по Европе и Центральной Азии Human Rights Watch Искра Кирова, и ассоциированный директор Георгий Гогия.



«Министры иностранных дел стран ЕС, которые соберутся 16 декабря для обсуждения вопроса Грузии, должны потребовать независимого расследования подавления мирных антиправительственных протестов в стране, которые продолжаются уже вторую неделю. Также министры ЕС должны ввести санкции в отношении тех официальных лиц, которые ответственны за насильственные действия против демонстрантов. На фоне политического и конституционного кризиса, сложившегося в стране, жесткий ответ власти на акции протеста создает угрозу кризиса прав человека в Грузии», - говорится в заявлении.



Авторы заявления отмечают, что Евросоюз должен наказать виновных в насилии, а также ввести визовые ограничения для представителей власти.



«Страны-члены ЕС должны прийти к консенсусу, чтобы использовать глобальный режим санкций ЕС в области прав человека против официальных лиц, ответственных за избиение и применение насилия в отношении демонстрантов в Грузии. Кроме того, Евросоюз должен рассмотреть вопрос о введении шенгенских визовых требований для представителей властей Грузии и дипломатов. Введение санкций против властей должно осуществляться параллельно с усилением поддержки гражданского общества и СМИ», - говорится в заявлении.





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