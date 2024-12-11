

«Грузинская мечта» намерена увеличить количество мажоритариев в горсобраниях

11.12.2024 13:32





Власти Грузии, чью легитимность не признают президент и оппозиция, намерены сократить количество депутатов, избираемых по пропорциональной системе в городские собрания (сакребуло), и увеличить число мажоритариев. Парламент рассмотрит этот законопроект в ускоренном порядке.



Этими изменениями законодательный орган возвращается к модели, которая действовала до 2017 года и была изменена после подписания «Соглашения Шарля Мишеля». На заседании комитета по правовым вопросам один из авторов законопроекта, Гиви Миканадзе, объяснил возвращение к прежней системе «интересами избирателей».



В случае принятия законопроекта:



25 из 50 депутатов Тбилисского горсовета будут мажоритарными (сейчас их 10);

В самоуправляемых городах 15 депутатов из 35 будут мажоритарными (сейчас их 7);



В самоуправляемых общинах количество депутатов и мажоритариев различается. Согласно действующему закону, количество мажоритариев колеблется от 6 до 15. Число депутатов, избранных пропорционально, вдвое превышает число мажоритариев.



Согласно инициированному в парламенте документу, законопроект должен вступить в силу сразу после его принятия. Для утверждения законопроекта необходимо три слушания и три голосования на пленарном заседании. Если на документ наложено вето президента, он возвращается на рассмотрение парламента.





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