

Министерство культуры и спорта разделят на два независимых ведомства

11.12.2024 14:15





Согласно поправкам к Закону Грузии «О структуре, полномочиях и процедурах правительства Грузии», министерство культуры и спорта планируется реорганизовать.



Об основных направлениях законопроекта на заседании спортивного комитета рассказал парламентский секретарь правительства Вахтанг Бачиашвили.



По словам докладчика, законопроект подготовлен в соответствии с инициативой премьер-министра, в результате чего в системе исполнительной власти вместо ныне действующего министерства культуры и спорта будут созданы два независимых министерства — министерство культуры и министерство спорта.



В первом чтении комитет единогласно поддержал проект закона «О структуре, полномочиях и правилах деятельности правительства Грузии» и вытекающий из него пакет законопроектов.





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