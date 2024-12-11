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Министерство культуры и спорта разделят на два независимых ведомства
11.12.2024 14:15
Согласно поправкам к Закону Грузии «О структуре, полномочиях и процедурах правительства Грузии», министерство культуры и спорта планируется реорганизовать.
Об основных направлениях законопроекта на заседании спортивного комитета рассказал парламентский секретарь правительства Вахтанг Бачиашвили.
По словам докладчика, законопроект подготовлен в соответствии с инициативой премьер-министра, в результате чего в системе исполнительной власти вместо ныне действующего министерства культуры и спорта будут созданы два независимых министерства — министерство культуры и министерство спорта.
В первом чтении комитет единогласно поддержал проект закона «О структуре, полномочиях и правилах деятельности правительства Грузии» и вытекающий из него пакет законопроектов.
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