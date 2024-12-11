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Макрон звонил Иванишвили - детали не известны
11.12.2024 14:18
Между неформальным правителем Грузии, олигархом Бидзиной Иванишвили, который также является гражданином Франции, и президентом Франции Эммануэлем Макроном состоялся телефонный разговор. Информацию распространяет «Грузинская мечта».
По данным правящей партии, телефонный разговор состоялся по инициативе президента Франции и продлился один час.
По их пояснению, разговор коснулся ситуации в Грузии. Также стороны договорились, что контакт состоится снова в ближайшие дни.
«По инициативе президента Франции состоялся телефонный разговор между почетным председателем "Грузинской мечты" Бидзиной Иванишвили и Эммануэлем Макроном. Макрон отметил, что беспокоится из-за сложившейся в Грузии ситуации и выразил желание внести свой вклад в полную разрядку этой ситуации. Со своей стороны Бидзина Иванишвили поблагодарил президента Франции за инициативу и приветствовал идею совместных усилий.
Иванишвили и Макрон договорились, что в ближайшие дни контакт снова состоится и будет оценен достигнутый прогресс. Разговор длился один час», - говорится в информации, распространенной «Грузинской мечтой».
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