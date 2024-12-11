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События после выборов в Грузии еще раз выявили наличие хрупкого баланса в регионе - глава МИД Турции
11.12.2024 14:34
«К сожалению, события, произошедшие после парламентских выборов в Грузии, еще раз выявили наличие хрупкого баланса в регионе», — заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в своем выступлении в Великом Национальном Собрании Турции.
По словам главы МИД Турции, участие третьей стороны может еще больше осложнить развитие событий в Грузии.
«В этом году мы значительно продвинулись в направлении разработки и институционализации платформы регионального сотрудничества 3 на 3 с помощью конкретных проектов, что является проявлением нашего понимания региональной ответственности«, — отметил Хакан Фидан.
По словам министра иностранных дел Турции, процесс обеспечения мира между Азербайджаном и Арменией находится на последней стадии. Он отметил, что Анкара поддерживает мирный процесс между Баку и Ереваном.
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