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«Грузинская мечта» утверждает, что травма Гарибашвили связана с его тренировками
11.12.2024 15:18
Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили во время тренировки повредил плечо и ему потребовалась небольшая медицинская помощь - дезинформация, будто Гарибашвили был доставлен в американский госпиталь с многочисленными повреждениями, - так в партии «Грузинская мечта» отвечают на распространенную информацию касательно Ираклия Гарибашвили.
Бывший руководитель Фонда соинвестирования Георгий Бачиашвили в интервью телекомпании «ТВ Пирвели» заявил, что Ираклий Гарибашвили находился в травматологической клинике с различными повреждениями. Он также отметил, что в «Грузинской мечте» много трещин, а Гарибашвили не появлялся в офисе более двух недель.
Также по информации телеканала Мтавари Архи, бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили был доставлен в травматологическое отделение Американского госпиталя с многочисленными травмами. Есть сообщения о физическом противостоянии в партии. Информацию подтвердил «Главному каналу» надежный источник в клинике.
Как пояснили в пресс-службе партии, распространенная информация не соответствует действительности и является слабой попыткой ввести общественность в заблуждение.
По данным партии «Грузинская мечта», Ираклий Гарибашвили продолжает работать.
«Со вчерашнего вечера контролируемые радикальной оппозицией т.н. СМИ и заинтересованные субъекты распространяют дезинформацию, будто Ираклия Гарибашвили доставили в американский госпиталь с многочисленными повреждениями. Распространяются сообщения о физическом противостоянии в партии.
Ясно, что это очередная дезинформация и слабая попытка ввести общественность в заблуждение. В действительности председатель «Грузинской мечты» во время тренировки повредил плечо, и ему потребовалась небольшая медицинская помощь.
Ираклий Гарибашвили продолжает работать. Призываем общественность не обращать внимания на распространяемую ложь», — заявили в партии.
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