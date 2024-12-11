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Раскол внутри правящей партии начался с конфликта между кланами Гарибашвили и Кобахидзе - СМИ


11.12.2024   15:35


Оппозиционные СМИ Грузии активно обсуждают версию конфликта внутри правящей партии. Телеканал Mtavari утверждает: дошло до того, что дважды экс-премьер, ныне председатель «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили был доставлен в больницу с травмами «в результате физического противостояния в партии». Помощь ему оказали в тбилисском американском госпитале.

По версии Mtavari, в «Грузинской мечте» раскол начался из-за конфликта между кланами Ираклия Гарибашвили и нынешнего премьера Ираклия Кобахидзе. Утверждается, что неофициально Гарибашвили уже покинул «Грузинскую мечту», отказавшись от «почетной ссылки» послом в какую-нибудь страну.

Версию раскола в правящей партии в эфире Mtavari озвучивает в прошлом правая рука Иванишвили по распоряжению финансовыми активами, бывший глава фонда соинвестирования Георгий Батиашвили.

На данный момент вся эта информация остается на уровне слухов.

Проправительственные СМИ в ответ распространили версию, что Гарибашвили никто не бил, и что он повредил плечо «во время тренировки».

В «Грузинской мечте» заявили, что оппозиционные СМИ «занимаются слабыми попытками ввести общественность в заблуждение».


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