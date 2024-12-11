

На акциях запретят пиротехнику и лазерные лучи, а маски разрешат только врачам и журналистам

11.12.2024 16:13





Во время собраний и манифестаций, наряду с использованием пиротехнических изделий, будет запрещено ношение маски, а также применение любых средств с лазерным и резким испусканием лучей.



Кроме того, касательно запрета на ношение масок, исключение может быть распространено на отдельные профессиональные группы, и во время протестов возможность носить маски будут иметь врачи и журналисты.



Инициированный в парламенте в этом направлении законопроект переработан в первом чтении. Проект изменений предложил парламенту председатель комитета по защите прав человека Рати Ионатамишвили.



«Средства с лазерным и резким изображением могут помешать осуществлению журналистской деятельности, также это может носить провокационный характер.



Когда гражданин выходит на акцию, чтобы выразить свой протест, в его интересах должно быть публично выразить свой протест. Когда лицо закрыто, тем более массово, существует потенциал того, чтобы у этого были насильственные цели, риски этого возрастают. Закрывать лицо запрещено, в том числе и в странах Евросоюза", - такое заявление на пленарном заседании парламента сделал депутат "Грузинской мечты" Рати Ионатамишвили , который предложил скорректировать инициированный в этом направлении законопроект.





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