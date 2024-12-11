

Прокуратура возбудила уголовное дело против еще двух человек в связи с кражей дорогих книг из библиотек стран ЕС

11.12.2024 17:02





Прокуратура Грузии с привлечением группы, созданной при поддержке Евроюста международной следственной возбудила уголовное преследование в отношении еще двух человек в связи с кражей дорогих книг из библиотек стран ЕС, а двум людям предъявила обвинения по дополнительным эпизодам.



«Расследование, проведенное следственным отделом Генеральной прокуратуры Грузии, установило, что в 2022 году граждане Грузии создали организованную преступную группу и намеревались заполучить дорогие книги различных авторов XIX века для дальнейшей продажи по всей Европе. Для этого члены организованной группы использовали поддельные удостоверения личности, вымышленные имена, фамилии и заранее изготовленные фальшивые образцы книг взамен оригинальных.



По преступному замыслу члены организованной группы должны были вынести из национальных и университетских библиотек Франции, Германии, Латвии, Литвы, Эстонии, Швейцарии, Польши, Чехии и Финляндии для чтения книги писателей-классиков XIX века, которыми они тайно завладели бы и заменили их высококачественными копиями оригинальных книг.



Таким образом, в 2022-2023 годах члены организованной группы завладели книгами на сотни тысяч евро из библиотек различных городов Европы», — говорится в информации прокуратуры.



В рамках текущего расследования уголовное преследование уже возбуждено в отношении еще пяти членов ОПГ.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





