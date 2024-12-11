

Власти используют новые формы полицейского террора против участников акций - НПО

11.12.2024 17:21





Власти используют новые формы полицейского террора против участвующих в демонстрациях протеста и активных граждан - незаконное задержание, принудительная доставка граждан на допрос и ограничение права на представительство для адвокатов является грубым нарушением Конституции и законодательства Грузии, которое должно быть немедленно прекращено, - отмечает в совместном заявлении часть неправительственных организаций.



Как они поясняют, по горячей линии граждане постоянно «сообщают о том, что полиция нарушает процессуальные законы и права граждан».



«В последние дни власти применяют новые формы полицейского террора против граждан, участвующих в демонстрациях протеста и активных граждан. На горячую линию неправительственных организаций нам постоянно сообщают о том, что полиция посягает на процессуальное законодательство и права граждан.



В частности, полицейские приходят по адресу граждан, участвующих в акции, говорят им или членам их семей, будто хотят вручить ведомость, просят впустить в квартиру, а затем насильно, против воли граждан и без объяснения оснований, доставляют их в департамент центральной криминальной милиции МВД. Их допрос также проводится принудительно. Адвокатам не предоставляется возможность встречаться с гражданами и осуществлять представительство. За последние дни адвокаты несколько раз пытались попасть к принудительно перевезенным лицам, но безрезультатно.



Уголовно-процессуальный кодекс четко указывает, что сторона, проводящая опрос, обязана с самого начала объяснить допрашиваемому, что опрос является добровольным и что он также имеет право воспользоваться услугами адвоката. Дача показаний обязательна только при вызове к судье магистрату, что делает вышеописанные действия полиции незаконными.



Таким образом, незаконное задержание граждан полицией, принудительная доставка на допрос, принудительный допрос и ограничение права на представительство адвокатов являются грубым нарушением Конституции и законодательства Грузии, которое должно быть немедленно прекращено», - говорится в заявлении.





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