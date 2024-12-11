

Непрерывный протест грузинского народа дал результаты - Теона Акубардия

11.12.2024 17:31





Двухнедельный непрерывный протест грузинского народа внутри и за пределами страны уже дал свои результаты - мы увидели официальное заявление Евросоюза, в котором незаконные парламент и власть не признаются, а упоминаются мечтой Иванишвили, - заявила член партии «Гахария для Грузии» Теона Акубардия на совместном брифинге 4-х партий, преодолевших барьер. Таким образом она отреагировала на заявление пресс-секретаря Евросоюза Аниты Хиппер в связи с событиями в Грузии.



Как пояснила Акубардия, важно слышать призыв «прекратить пытки и бесчеловечное обращение, которое черносотенцы Иванишвили осуществляли против грузинского народа».



«Непрерывный двухнедельный протест грузинского народа, с одной стороны, внутри страны, а с другой - за ее пределами, в европейских городах, уже принес результаты, за которые я хочу поблагодарить каждого из них. Мы увидели официальное заявление ЕС, в котором не признается незаконный парламент и незаконная власть. Упоминается как мечта Иванишвили, та сила, которая устраивает собственному народу пытки, репрессии и террор. Наше общее требование об освобождении незаконно заключенных также упоминается в совместном заявлении Евросоюза. Это важная поддержка. Главное и важное - это призыв прекратить пытки и бесчеловечное обращение, которые черносотенцы Иванишвили применяли против грузинского народа в эти дни. Это еще раз показывает поддержку ЕС борьбе грузинского народа, которую он проходит в защиту демократии и европейского будущего Грузии. Поэтому упомянутые санкции, адресованные непосредственно создателям режима и исполнителям репрессий, являются важной поддержкой и посланием, которое мы ожидаем от столиц ЕС.



Еще раз хочу выразить нашу поддержку тем госслужащим, которым сегодня противостоит репрессивная машина Иванишвили запугиваниями, террором и угрозой увольнения с работы», - заявила Теона Акубардия.





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