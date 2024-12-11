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Вашадзе призвал госслужащих выдержать это давление со стороны режима и сплотиться


11.12.2024   17:37


Призываю публичных служащих выдержать это давление со стороны режима и сплотиться. Через ваше единство и единодушие проходит окончательное разрушение этого режима - поверьте, победа на нашей стороне, - заявил на брифинге один из лидеров «Единства - Национального движения» Георгий Вашадзе.

Обращаясь к госслужащим, он заявил, что «режим слабеет с каждым днем и в любом случае не сможет как-либо свести счет».

«Хочу обратиться к публичным служащим - наша общая борьба уже имеет конкретные результаты. Как видите, международное сообщество больше не признает режим Иванишвили «Грузинской мечты» как власти. В официальных документах они упоминаются только как название партии или название режима Иванишвили, и это первые результаты, которые принес протест и ваша очень твердая позиция по поводу этого протеста. Теперь режим пытается принять какие-то законы, которые, по его мнению, вас напугают. Одно вам нужно знать, вас очень много – сила в вас, а не в том небольшом числе, которые в данном случае поддерживают режим Иванишвили. Поверьте, победа на нашей стороне, она будет скоро, поэтому я призываю вас всех выдержать это давление режима, встать вместе! Через ваше единство и единодушие проходит окончательное разрушение этого режима. Поверьте, все их попытки, которые сейчас есть – принять закон, запугать вас, кто-то может оказывает давление на вас индивидуально, это лишь проявление слабости. Я призываю вас всех отмежеваться от режима Иванишвили! Я призываю всех вас встать рядом с грузинским народом. Покажите свою достойную позицию гражданам Грузии", - заявил Вашадзе.


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