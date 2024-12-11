|
|
|
«Грузинской мечте» пришлось делать дополнительные разъяснения по поводу беседы Макрона с Иванишвили
11.12.2024 18:05
После публикации заявления администрацией президента Франции Эммануэля Макрона по поводу телефонного разговора с миллиардером Бидзиной Иванишвили, пресс-службе партии «Грузинская мечта» пришлось сделать дополнительный пост, чтобы вставить "пару копеек" относительно требования французской стороны отпустить всех незаконно задержанных:
"Президент Франции в ходе разговора действительно поднял вопрос освобождения задержанных. Почётный председатель партии пояснил президенту, что большинство задержанных были арестованы в административном порядке и в ближайшее время все они будут освобождены.
Что касается лиц, задержанных по уголовным обвинениям, Макрону было разъяснено, что Грузия является правовым государством, и каждый виновный отвечает за совершённое преступление в соответствии с требованиями закона и высокими стандартами доказательств.
Бидзина Иванишвили также пояснил президенту Франции, что полиция действовала в ответ на массовое насилие со стороны участников акции по стандартам, превышающим европейские. Кроме того, почётный председатель партии отметил, что по отдельным нарушениям начато расследование, которое продолжается".
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна