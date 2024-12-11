

Парламент рассмотрел в ускоренном порядке ряд законопроектов

11.12.2024 18:32





На пленарном заседании парламент рассмотрел в ускоренном порядке несколько проектов законов и законодательных пакетов и принял их в первом чтении.



В первом чтении парламент 85 голосами принял проект постановления Парламента Грузии «О внесении изменений в Регламент Парламента Грузии», который регулирует вопрос делегатского бюро.



Для осуществления своей деятельности делегаты будут иметь в регионах те же ресурсы, что и большинство депутатов.



87 депутатов поддержали законопроект «О внесении изменений в закон о государственной службе». По словам председателя комитета по процедурным вопросам и правилам Давида Матикашвили, согласно правительственной программе на 2025-2028 годы запланирована важная реформа в сфере государственной службы. До этого в целях обеспечения единства государственной службы и совершенствования существующей практики вносятся изменения в регулирование профессиональной оценки государственных служащих и закон о реорганизации государственных учреждений.



88 голосами законодатели поддержали проект поправок в «Кодекс об административных правонарушениях» вместе с сопутствующими законопроектами.



Изменениями регулируются размещение на рынке, импорт, экспорт, производство и реализация пиротехнической продукции.



83 депутата поддержали проект поправок в закон «О Специальной службе государственной охраны». Согласно законопроекту, Премьер-министр, Президент и Председатель Парламента Грузии больше не будут иметь личной защиты после прекращения своих полномочий,



если Конституционный Суд в соответствии со статьей 48 Конституции Грузии в своем заключении подтвердил нарушение им Конституции либо наличие в его действиях признаков преступления либо прекращение полномочий соответствующим должностным лицом является результатом совершения преступления.



Парламент планирует окончательно принять рассматриваемые законопроекты в ускоренном порядке на этой сессионной неделе.







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