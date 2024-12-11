

Европарламентарий Раса Юкнявичене вместе с коллегами направляется в Тбилиси

11.12.2024 19:27





На пути в Тбилиси с моими коллегами европарламентариями, в повестке дня: встречи с президентом Саломе Зурабишвили, оппозиционными партиями. Об этом на своей странице в X пишет депутат Европарламента Раса Юкнявичене.



«На пути в Тбилиси с моими коллегами европарламентариями, чтобы выразить солидарность с грузинами, которые борются за европейское будущее!



На повестке дня: встречи с президентом Саломе Зурабишвили, оппозиционными партиями, организациями гражданского общества и журналистами», - написала Юкнявичене.



На фото, опубликованном Юкнявичене, помимо нее европарламентарий Райнер ван Ланшот.





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