

Сотрудница мэрии Тбилиси, подписавшая проевропейскую петицию, подала в отставку

11.12.2024 19:46





Сотрудница мэрии Тбилиси Мариам Гогиашвили, подписавшая совместное заявление против антиевропейского решения «Грузинской мечты», подала в отставку со своей должности.



О своем уходе она написала в социальной сети, подчеркнув, что «ее история не должна использоваться в политических целях».



«Чтобы не говорить слишком много, делюсь с вами не самым неожиданным событием. Хочу отметить, что работа здесь стала для меня очень интересным опытом. Я многому научилась, многое сделала, и мне приятно осознавать, что я внесла свой вклад в реконструкцию улиц Тбилиси. Однако всему есть конец. Таким образом, я открыта для интересных предложений как в области дорожного проектирования и планирования, так и в сфере дизайна и иллюстрации. Пожалуйста, не используйте мою историю в своих политических целях», — написала Гогиашвили.







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