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Депутат шведского парламента прибыл в Грузию


11.12.2024   20:02


Депутат шведского парламента Густав Готберг прибыл в Грузию.

Как он заявляет в Twitter(X), цель его приезда в Тбилиси – поддержка грузинского народа.

«Только что прибыл в Тбилиси, чтобы выразить поддержку грузинскому народу, его европейским стремлениям и праву на мирные протесты. Жестокое подавление неприемлемо. Грузия — это Европа, а Европа — это Грузия. Ни один олигарх не сможет изменить этот фундаментальный факт»,- отмечает Готберг.


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