

Депутат шведского парламента прибыл в Грузию

11.12.2024 20:02





Депутат шведского парламента Густав Готберг прибыл в Грузию.



Как он заявляет в Twitter(X), цель его приезда в Тбилиси – поддержка грузинского народа.



«Только что прибыл в Тбилиси, чтобы выразить поддержку грузинскому народу, его европейским стремлениям и праву на мирные протесты. Жестокое подавление неприемлемо. Грузия — это Европа, а Европа — это Грузия. Ни один олигарх не сможет изменить этот фундаментальный факт»,- отмечает Готберг.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





