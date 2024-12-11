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Депутат шведского парламента прибыл в Грузию
11.12.2024 20:02
Депутат шведского парламента Густав Готберг прибыл в Грузию.
Как он заявляет в Twitter(X), цель его приезда в Тбилиси – поддержка грузинского народа.
«Только что прибыл в Тбилиси, чтобы выразить поддержку грузинскому народу, его европейским стремлениям и праву на мирные протесты. Жестокое подавление неприемлемо. Грузия — это Европа, а Европа — это Грузия. Ни один олигарх не сможет изменить этот фундаментальный факт»,- отмечает Готберг.
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