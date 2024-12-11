

Один из главных оппозиционных каналов «Mtavari Arkhi» закрывается

11.12.2024 21:10





Заза Окуашвили решил сделать то, что сегодня очень нужно Бидзине Иванишвили - Заза Окуашвили решил закрыть «Mtavari Arkhi». Об этом заявил сегодня гендиректор канала Георгий Габуния.



"Окуашвили делает это с помощью Гоги Курдадзе, назначенного им несколько месяцев назад директора и послушного исполнителя его задач. Курдадзе был специально назначен в компанию по рекомендации Окуашвили с единственной задачей - чтобы упомянутый учредитель имел эффективные рычаги воздействия на канал для достижения личных целей, иначе Гоги Курдадзе не обладает никакой компетенцией, связанной со спецификой телевидения, у него есть даже не зная сотрудников канала, он игнорирует их просьбу просто встретиться с ними! А он вообще на работу не ходит.



Единственное, что делает Гоги Курдадзе по указанию Окуашвили, - это блокирует все финансовые операции в компании и отказывается подписывать жизненно важные для компании контракты. Например, благодаря ему для наших сотрудников прекратилось медицинское страхование, что особенно важно в сегодняшней ситуации, когда журналисты и операторы систематически подвергаются издевательствам, но Окуашвили и Курдадзе в этом не заинтересованы, хотя они - как основатель и директор - несут ответственность за сотрудников компании.



Из-за решения Зазы Окуашвили и действий его директора «Mtavari Arkhi» уже остался без финансовых источников, а заключенные с нами контракты потихоньку расторгаются, что в конечном итоге сделает работу канала невозможной – и это именно то, что сегодня нужно Бидзине Иванишвили.



Для обоснования своих решений Окуашвили использует настолько абсурдные, выдуманные обвинения, которые я даже не считаю достойными здесь обсуждать - они зашли в своей лжи настолько далеко, что утверждают, что Бидзина Иванишвили нас защищает и что мы заключили сделку с олигархом. И об этом, оказывается, мы сами иногда говорим самому Курдадзе...



На самом деле все ясно, и как раз наоборот - если кто и делает сегодня работу "Грузинской мечты" на «Mtavari Arkhi», так это Заза Окуашвили, который сознательно ведет канал к его закрытию. И есть вполне обоснованное подозрение, что он делает это, договариваясь или торгуя с нелегитимным правительством - как вы, наверное, знаете, у Окуашвили серьезный юридический спор с Бидзиной Иванишвили, что не исключает сотрудничества между ними, а наоборот - Окуашвили нужно манипулирование «Mtavari Arkhi», чтобы прийти к согласию в этом споре..



Борьба с «Грузинской мечтой» не является новостью со стороны Окуашвили – напоминаем, что именно члены его семьи, Нато и Ростом Чхеидзе, проголосовали за желаемых «Мечтой» членов Совета Юстиции, когда правительству не хватило собственных голосов чтобы убрать этих кандидатов, и определенно требовалось также несколько голосов оппозиции. Тогда спасательным кругом оказались члены семьи Окуашвили.



Мы боролись так не за то, чтобы наконец передать канал - в лице Зазы Окуашвили - в руки Бидзины Иванишвили. Поэтому, насколько это возможно, мы будем снова бороться и быть в эфире для наших зрителей и грузинского народа.



Главное - это вы, а самое главное для нас - до последней минуты стоять с нашими коллегами в самых горячих точках и рассказывать вам, что происходит там, где решается судьба Грузии, и ни Гоги, ни Заза, и даже друг Путина Бидзина нас не сможет остановить!



Спасибо вам большое!" - сказал Георгий Габуния.





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