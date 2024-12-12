

Саакашвили: Только новые выборы разрядят очень глубокий кризис

12.12.2024 00:28





Только новые выборы разрядят очень глубокий кризис, - об этом говорится в заявлении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, которое опубликовано на его официальной странице в "Фейсбук".



По словам Михаила Саакашвили, власть может освободить людей, задержанных во время акций, но если ничего не изменится, в будущем арестуют еще больше людей.



«Я полностью согласен с Никой Гварамия и другими, что только новые выборы разрядят очень глубокий кризис.



Конечно, освобождение задержанных важно, но олигарх использует этих заложников для торгf, выпустит их сейчас и, если ничего не изменится, в будущем арестует еще больше.



Поэтому я уверен, что в ближайшем будущем всех задержанных отпустят, но нас это не должно обманывать», - пишет Михаил Саакашвили.





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