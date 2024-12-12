

Зураб Джапаридзе назвал четыре пункта «стратегического плана оппозиции»

12.12.2024 00:39





Один из лидеров "Коалиции за перемены" Зураб Гирчи Джапаридзе назвал на брифинге четыре пункта «стратегического плана оппозиции»:



1. Политическое непризнание прошедших выборов и легитимности "однопартийного парламента "Грузинской мечты". Ни одна из оппозиционных партий не войдет в парламент и 14 декабря не будет участвовать в "избрании" президента "Грузинской мечты".



2. Кампания "по непризнанию структур и режима "Грузинской мечты" населением. Протест должен носить непрерывный характер в Тбилиси и других городах. "Я не помню, чтобы столько людей сами выходили на акции, несмотря на акции устрашения, аресты и избиения", - заявил Джапаридзе.



3. Помощь участникам протеста, задержанных и пострадавших при разгоне и задержаниях, в том числе юридическая поддержка. Тут Джапаридзе признал, что "ресурсы партий ограничены" и поблагодарил подключившиеся общественные фонды.



4. Зарубежное непризнание. Кампания по непризнанию выборов и структур "Грузинской мечты" (парламент, правительство, новый президент). Список стран, признавших выборы, не должен увеличиться, заявил Джапаридзе.



Лидер Коалиции объявил "следующей важной датой протестов" 14 декабря, когда Коллегия выборщиков собирается, по решению "Грузинской мечты", утвердить президентом Михаила Кавелашвили.



"Мы, партии, продолжаем протест. И люди, выходящие на Руставели, будут продолжать протест", - заявил Джапаридзе.





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