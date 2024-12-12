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«Грузинская мечта» единолично запретила пиротехнику, лазеры и закрывать лицо каким-либо способом
12.12.2024 00:46
Однопартийный парламент «Грузинской мечты» 88 голосами «за» принял в первом чтении пакет поправок, запрещающий использовать на акциях пиротехнику, лазеры, а также закрывать лицо каким-либо способом.
Против не было никого. В зале присутствовали только депутаты, прошедшие по спискам правящей партии.
Также парламент в первом чтении принял законопроект, по которому Саломе Зурабишвили теряет право на госохрану по истечении президентских полномочий.
Законопроекты принимаются в ускоренном порядке, не исключено, что уже в четверг их утвердят во втором, и в третьем окончательном чтении.
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