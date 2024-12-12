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Директор FBI уйдет в отставку до инаугурации Дональда Трампа
12.12.2024 11:13
Директор FBI уйдет в отставку до инаугурации Дональда Трампа, - указанное заявление сделал директор Федерального бюро расследований США (FBI) Кристофер Врей.
«Исходя из лучших интересов бюро, я принял решение о том, служить до завершения работы нынешней администрации, а затем подать в отставку», - заявил Врей.
На указанную должность Кристофер Врей был назначен в 2017 году Дональдом Трампом.
Вновь избранный президент США назвал решение директора ФБР «великим днем для Америки» и отметил, что „не знает, что с ним произошло.
Напомним, что после победы на президентских выборах Трамп заявил, что на должность директора ФБР он представит Каша Пателя, кандидатуру которого должен утвердить Сенат США.
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