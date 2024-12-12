

Лидеры оппозиционных партий встретились с депутатами Европейского парламента, прибывшими в Грузию

12.12.2024 11:56





Завершилась встреча между лидерами оппозиционных партий и депутатами Европейского парламента, прибывшими в Грузию.



Во встрече принимали участие представители следующих оппозиционных партий: "Единство –Национальное движение", коалиция "Сильная Грузия", "Коалиция за перемены" и партия "Гахария для Грузии".



Напомним, что вчера депутат Европарламента Раса Юкнявичине, написала на своей странице в социальной сети X, что она и ее коллеги летят в Грузию. По ее пояснению, целью визита является ситуация, сложившаяся в Грузии.



В рамках визита у европейских депутатов также запланирована встреча с президентом Грузии, представителями неправительственных организаций и СМИ.



"Я и мои коллеги летим в Грузию, чтобы выразить свою солидарность с грузинским народом, борющемся за свое европейское будущее!



В повестке дня: встречи с президентом Саломе Зурабишвили, лидерами оппозиционных партий, представителями неправительственных организаций и СМИ”, - пишет Юкнявичине.





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