

Герчинский: Если Грузия хочет присоединиться к семье ЕС, она должна опираться на наши общие ценности

12.12.2024 12:09





«Если Грузия хочет присоединиться к семье ЕС, она должна опираться на наши общие ценности, демократию, права человека, свободу собраний и слова», — заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.



По его словам, Евросоюз поддерживает мирное выражение мнения и стоит рядом за европейский выбор грузинского народа.



«Мы, как Евросоюз, стоим на принципах свободы, демократии, прав человека, свободы слова, свободы собраний. Свободные СМИ абсолютно необходимы для любой демократии. И Грузия, если она хочет стать одной из нас, присоединиться к семье ЕС, должна опираться на те же ценности. Это наши общие ценности – демократия, свобода, права человека, свобода собраний, свобода слова.



Поэтому мы поддерживаем разнообразие мнений. Мы поддерживаем людей в мирном самовыражении. Именно поэтому насилие, которое мы видим на улицах Тбилиси и многих других городов, абсолютно неприемлемо. Мы поддерживаем грузинский народ. Мы слышим их голос о том, что они хотят лучшего будущего для себя, своих детей, будущих поколений. Мы будем рядом с грузинским народом, рядом с его европейским выбором», — заявил Герчинский.





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