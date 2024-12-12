

Герчинский: Виновные в насилии должны быть привлечены к ответственности, а задержанные - освобождены

12.12.2024 12:14





«Лица, виновные в насилии и жестокости, должны быть привлечены к ответственности, а задержанные должны быть немедленно освобождены», — заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.



По его словам, насилие совершенно неприемлемо.



«9 декабря мы отмечали Международный день правозащитников. Я встретился с группой правозащитников в Грузии. Мне сказали, что происходит, избиения, особенно после ареста, приравниваются к пыткам. Это должно прекратиться. Кто бы ни стоял за этими избиениями, особенно преступные группировки, которые мы видели на улицах Тбилиси в минувшие выходные, должны быть расследованы. Виновные в насилии, жестокости полиции, спецназа и этих преступных группировок должны быть привлечены к ответственности, а задержанные должны быть немедленно освобождены. Я знаю, что некоторым из них предъявлено обвинение в административном правонарушении. Этих людей следует немедленно освободить», — заявил Павел Герчинский.





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