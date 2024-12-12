|
|
|
Герчинский: Виновные в насилии должны быть привлечены к ответственности, а задержанные - освобождены
12.12.2024 12:14
«Лица, виновные в насилии и жестокости, должны быть привлечены к ответственности, а задержанные должны быть немедленно освобождены», — заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.
По его словам, насилие совершенно неприемлемо.
«9 декабря мы отмечали Международный день правозащитников. Я встретился с группой правозащитников в Грузии. Мне сказали, что происходит, избиения, особенно после ареста, приравниваются к пыткам. Это должно прекратиться. Кто бы ни стоял за этими избиениями, особенно преступные группировки, которые мы видели на улицах Тбилиси в минувшие выходные, должны быть расследованы. Виновные в насилии, жестокости полиции, спецназа и этих преступных группировок должны быть привлечены к ответственности, а задержанные должны быть немедленно освобождены. Я знаю, что некоторым из них предъявлено обвинение в административном правонарушении. Этих людей следует немедленно освободить», — заявил Павел Герчинский.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна