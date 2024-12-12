

В Грузию прибыла делегация Европарламента

12.12.2024 12:17





В Грузию прибыли евродепутаты. Члены делегации проведут встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиционными партиями, представителями гражданского общества и журналистами.



В состав делегации входят:



Раса Юкнявичяне, Литва, Европейская народная партия (ЕНП),

Михал Щерба, Польша, Европейская народная партия (ЕНП),

Натали Луазо, Франция, «Обнови Европу» (Renew Europe),

Бернар Гетта, Франция, «Обнови Европу» (Renew Europe),

Тобиас Кремер, Германия, Прогрессивный альянс социалистов и демократов

Ренье ван Ланшот, Нидерланды, Зелёные/Европейский свободный альянс.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





