

До 65% задержанных на митингах в Тбилиси жалуются на жестокое обращение полиции – омбудсмен

12.12.2024 12:21





До 65% задержанных на протестных акциях в Тбилиси говорят о ненадлежащем обращении со стороны полиции. Об этом заявил Народный защитник Грузии.



Статистика отражает данные, собранные представителями аппарата с 28 ноября по 11 декабря после посещения в СИЗО и больницах 352 задержанных.



«Из них 226 указывают на ненадлежащее обращение, видимые телесные повреждения – у 157», — сказано в заявлении.



Масштабные проевропейские демонстрации не утихают в Грузии 14-й день. В Тбилиси и других городах страны люди протестуют против решения властей отложить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года.



По данным властей, за две последних недели задержаны были до 450 человек. В отношении трех десятков из них возбуждены уголовные дела.



В Тбилиси многотысячные антиправительственные митинги неоднократно разгонял спецназ. Власти использовали против протестующих слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Полиция проводила задержания хаотично. Правозащитники говорят, что силовики избивали и арестовывывали в основном мирных демонстрантов.



Ко всему этому на прошлой неделе добавились агрессивные группы, предположительно связанные с властью. Мужчины крепкого телосложения с телескопическими битами в темных переулках избивали журналистов и демонстрантов.



Оппоненты властей говорят о формальном характере начатых расследований фактов. До сих пор нет ни задержанных силовиков, ни «титушек».



Источник: Новости - Грузия

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