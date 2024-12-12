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До 65% задержанных на митингах в Тбилиси жалуются на жестокое обращение полиции – омбудсмен
12.12.2024 12:21
До 65% задержанных на протестных акциях в Тбилиси говорят о ненадлежащем обращении со стороны полиции. Об этом заявил Народный защитник Грузии.
Статистика отражает данные, собранные представителями аппарата с 28 ноября по 11 декабря после посещения в СИЗО и больницах 352 задержанных.
«Из них 226 указывают на ненадлежащее обращение, видимые телесные повреждения – у 157», — сказано в заявлении.
Масштабные проевропейские демонстрации не утихают в Грузии 14-й день. В Тбилиси и других городах страны люди протестуют против решения властей отложить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года.
По данным властей, за две последних недели задержаны были до 450 человек. В отношении трех десятков из них возбуждены уголовные дела.
В Тбилиси многотысячные антиправительственные митинги неоднократно разгонял спецназ. Власти использовали против протестующих слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Полиция проводила задержания хаотично. Правозащитники говорят, что силовики избивали и арестовывывали в основном мирных демонстрантов.
Ко всему этому на прошлой неделе добавились агрессивные группы, предположительно связанные с властью. Мужчины крепкого телосложения с телескопическими битами в темных переулках избивали журналистов и демонстрантов.
Оппоненты властей говорят о формальном характере начатых расследований фактов. До сих пор нет ни задержанных силовиков, ни «титушек».
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