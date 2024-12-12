

«Ужасно, что демонстранты подвергаются насилию и пыткам» — Коалиция

12.12.2024 12:33





«Мы призываем международное сообщество принять решительные меры в ответ на насильственные и репрессивные действия, применяемые против мирных демонстрантов, особенно детей, молодежи, женщин, людей с ограниченными возможностями и журналистов», — говорится в заявлении Коалиции за детей и молодежь, адресованном международному сообществу.



Коалиция опубликовала заявление, осуждающее возмутительные нарушения прав человека в отношении участников мирных протестных акций в Грузии.



Согласно оценке коалиции, жестокая тактика, применяемая грузинскими правоохранительными органами, является примером грубого игнорирования прав человека и нарушает международно признанные стандарты, включая Конвенцию ООН о правах ребенка (UNCRC).



«Шокирует, что дети, молодежь и взрослые подвергаются насилию, пыткам, унижающему и бесчеловечному обращению за использование права на свободу выражения мнений и мирные собрания. Следует подчеркнуть, что это право распространяется как на взрослых, так и на детей.



Подписав Конвенцию о правах ребенка, Грузия признала право детей на свободу выражения мнений (статья 13), свободу объединений и мирных собраний (статья 15). Согласно Кодексу о правах ребенка Грузии, каждый ребенок имеет право на объединения и мирные собрания (статья 17).



Шокирующие свидетельства несовершеннолетних (например, 16-летний Д.Г., который получил серьезные травмы от спецназа, и 17-летний Л.К., который был избит и незаконно задержан) подчеркивают серьезные нарушения прав человека. Эти инциденты демонстрируют ущемление прав самых уязвимых членов общества и противоречат Конвенции ООН о правах ребенка, обязывающей государства защищать детей от всех форм насилия», — говорится в заявлении.



Коалиция призывает международное сообщество отреагировать:



«Мы призываем правительства, дипломатические миссии, правозащитные организации и гражданское общество принять решительные меры по существующему кризису.



Жестокость со стороны так называемых правоохранителей остается безнаказанной, а мирные протестующие, включая детей, молодежь, женщин, журналистов и людей с ограниченными возможностями, становятся жертвами насилия.



Мы должны солидаризироваться с теми, кто сегодня борется за защиту фундаментальных прав граждан в разных городах страны. Мы требуем привлечения к ответственности тех, кто совершает насилие над гражданами, а также немедленного прекращения всех действий, которые нарушают достоинство и права человека.



Призываем международное сообщество — Совет ООН по правам человека, Европейский Союз и другие международные органы — предпринять следующие действия:



• Содействовать расследованию случаев нарушения прав человека и поддерживать проведение тщательного и независимого расследования чрезмерного применения силы правоохранительными органами и насилия в отношении протестующих, особенно несовершеннолетних и молодежи.

• Поддерживать местные правозащитные организации и активистов, которые неустанно документируют случаи насилия и помогают жертвам, гарантируя, что их голос будет услышан, и принимая строгие меры против виновных.

• Рассмотреть возможность введения санкций против лиц, которые способствуют и несут ответственность за серьезные нарушения прав человека в Грузии.

• Осуществлять давление на власти Грузии через дипломатические каналы, чтобы обеспечить выполнение международных обязательств.



Сейчас настало время решительных действий. Коалиция за детей и молодежь призывает международное сообщество вмешаться и противостоять нарастающей волне насилия и нарушений прав человека в Грузии. Защита прав и благополучия детей — это общая ответственность», — говорится в заявлении.





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