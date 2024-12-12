

Вашадзе: У нас полная поддержка со стороны Европы

12.12.2024 12:43





Представители грузинской оппозиции встретились с делегацией Европарламента. Оппоненты властей Грузии, по завершении встречи заявили, европейские политики поддерживают протест граждан не согласных с решением «Грузинской мечты» отказаться от переговоров по вступлению в Евросоюз до 2028 года. Лидер партии «Единство – Национальное движение» Георгий Вашадзе сообщил журналистам, что с европейскими дипломатами также обсуждались их дальнейшие.



«Визит такого ранга очень важен. Я не могу рассказать вам об этом более подробно. У нас есть полная поддержка со стороны Европы, для победы в этой битве. Весь грузинский народ возмущен этим постоянным протестом», — сказал Георгий Вашадзе.



Напомним, в Грузию прибыли евродепутаты. Члены делегации проведут встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиционными партиями, представителями гражданского общества и журналистами.





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