|
|
|
Вашадзе: У нас полная поддержка со стороны Европы
12.12.2024 12:43
Представители грузинской оппозиции встретились с делегацией Европарламента. Оппоненты властей Грузии, по завершении встречи заявили, европейские политики поддерживают протест граждан не согласных с решением «Грузинской мечты» отказаться от переговоров по вступлению в Евросоюз до 2028 года. Лидер партии «Единство – Национальное движение» Георгий Вашадзе сообщил журналистам, что с европейскими дипломатами также обсуждались их дальнейшие.
«Визит такого ранга очень важен. Я не могу рассказать вам об этом более подробно. У нас есть полная поддержка со стороны Европы, для победы в этой битве. Весь грузинский народ возмущен этим постоянным протестом», — сказал Георгий Вашадзе.
Напомним, в Грузию прибыли евродепутаты. Члены делегации проведут встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиционными партиями, представителями гражданского общества и журналистами.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна