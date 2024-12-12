

Бывший посол Грузии во Франции о телефонной беседе между президентом Макроном и олигархом Иванишвили

12.12.2024 12:52





Эка Сирадзе, бывший посол Грузии во Франции (2013–2018 гг.), считает, что звонок президента Макрона Бидзине Иванишвили указывает на непризнание легитимности премьер-министра и председателя парламента.



По ее мнению, тот факт, что звонок был адресован почетному председателю «Грузинской мечты», свидетельствует о признании Иванишвили неформальным правителем и ответственным за текущие процессы.



«Этим шагом Макрон ясно дал понять Иванишвили: я не знаю, кого ты назначил премьером или председателем парламента, ты принимаешь решения и несешь ответственность, поэтому я говорю с тобой. Международной легитимности, которой правящая партия так ждет после выборов, они этим звонком не получили. Напротив, звонок Иванишвили подчеркивает, что институты премьер-министра и парламента считаются нелегитимными», — заявила Сирадзе.



Она добавила, что Иванишвили напрасно полагает, что дистанцирование от политики убедит всех в его непричастности к принятию решений.



«Очевидно, что это восприятие давно не работает в Грузии, но теперь оно не действует и за рубежом, в демократических странах», — отметила Эка Сирадзе.



Дипломат подчеркнула недвусмысленную жесткость заявления, распространенного Елисейским дворцом:



— «Текст очень однозначный и ясный, лишенный всякой дипломатической двусмысленности и наполненный сильными выражениями. Использованы такие слова, как: осудил (запугивание и насилие), потребовал (освобождения задержанных) и призвал (уважать свободу выражения и собраний). Также примечательно, что Макрон фактически сказал Иванишвили: сожалею, что вы свернули с европейского пути, и я гарантирую, что ЕС примет соответствующие решения, исходя из ваших действий. По моему мнению, это угроза — мы наблюдаем за вами, видим, что происходит, и примем решения. Здесь следует учитывать, что у Бидзины Иванишвили все еще есть французский паспорт. Соответственно, не думаю, что случайно, и это очень ясный сигнал, что именно Макрон позвонил Иванишвили», — заявила Эка Сирадзе в интервью Netgazeti.



Эка Сирадзе сомневается, что Бидзина Иванишвили был готов к звонку Макрона, так же как и не готов к диалогу и уступкам.



«Не думаю, что этот звонок принесет немедленные результаты. Это был первый шаг. Считаю, что «Грузинская мечта» еще не достигла той точки, когда пойдет на диалог и уступки. Они еще не напуганы, а сбиты с толку. Они еще не находятся под всеобщим давлением международного сообщества и думают, что смогут изменить ситуацию», — говорит экс-посол.



Эка Сирадзе не считает, что вопреки воле грузинского народа возможны переговоры между ЕС и властями Грузии, даже в обмен на освобождение задержанных, с признанием легитимности правительства «Мечты».



— «В любом случае, грузинскому народу решать, в каком направлении будут развиваться события. Этот компонент мы всегда забываем и думаем, что решения принимаются в другом месте. Макрон позвонил Бидзине Иванишвили потому, что грузинский народ стоит на улицах — уже 13 дней массово протестует против сфальсифицированных выборов, отказа от европейского пути и поворота к России. Никто не может быть ответственным за то, чего хочет грузинский народ. Если граждане Грузии согласятся только на освобождение заключенных и ничего более, очевидно, на этом все закончится. Но если протесты будут четкими и с соответствующими требованиями, не думаю, что из европейских столиц последуют переговоры, соглашения и признания, не учитывающие требования грузинского общества. В заявлении Елисейского дворца виден призыв к диалогу с участием всех сторон: оппозиции и гражданского общества. То, что будет прощено «Грузинской мечте» и на какие уступки пойдут, решать грузинскому народу», — добавила Эка Сирадзе.



Вчера, 11 декабря, по инициативе президента Франции, состоялся телефонный разговор между Эммануэлем Макроном и почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





