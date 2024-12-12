

В ЕС намерены перестать говорить и начать действовать – посол ЕС в Грузии

12.12.2024 12:57





«Инициатива новых лидеров институтов ЕС – прекратить разговоры и перейти к действиям», - заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский. Дипломат напоминает, что 16 декабря Совет ЕС по иностранным делам обсудит протекающие в стране процессы:



«На следующей неделе в Брюсселе состоятся очень важные мероприятия. В понедельник состоится Совет иностранных дел, министры обсудят вопрос Грузии. Вопрос Грузии также будет обсуждаться европейскими лидерами на заседании Европейского совета в конце недели. Это означает, что мы в ЕС очень обеспокоены событиями в Грузии. В условиях нового руководства институтов ЕС существует твердое намерение перестать говорить и начать действовать».





Посол поясняет, что в Брюсселе, а также разных странах ЕС ведутся переговоры по согласованию различных мер по Грузии.



«Я надеюсь, что 27 государств-членов смогут договориться о конкретных мерах. Все варианты на столе. Давайте дождемся понедельника, будут рассмотрены все варианты, включая приостановку безвизового режима для обладателей конкретных паспортов и, самое главное, санкции. Мы всегда говорили и говорим, что не хотим причинять вред грузинскому народу и наказывать его. Потому что эти люди каждый вечер выходят на улицы и размахивают флагами Грузии и Евросоюза. Наша цель – не наказать их, наша цель – дать властям сильный сигнал о том, что путь, выбранный ими в последние месяцы и особенно в последние дни жестокого обращения с протестующими, неприемлем».



Павел Герчинский в очередной раз осудил силовые разгоны акций и применение чрезмерной силы правоохранителями при задержании демонстрантов:



«Я встречался с правозащитниками в Грузии, и они рассказали мне, что протестующих избивают после задержания, а это означает пытки. Это необходимо прекратить, это абсолютно неприемлемо. Они также должны расследовать случай, который произошел на улицах Тбилиси, когда по городу бегали преступные группировки, и все виновные в таких нападениях должны быть привлечены к ответственности, а несправедливо задержанные люди должны быть освобождены как можно скорее».





В Тбилиси и других городах уже пятнадцатый день проходят демонстрации. Граждане выступают против принятого в «Грузинской мечте» решения, согласно которому правительство больше не будет инициатором диалога об открытии переговоров с Евросоюзом до 2028 года.



С момента объявления этого решения с 28 ноября по 11 декабря сотрудники МВД задержали более 400 участников проевропейских протестов в Тбилиси и других городах, более 30 демонстрантов – по уголовным обвинениям. Им грозит в некоторых случаях до 7 лет лишения свободы.





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