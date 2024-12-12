

Зеленский критикует нерешительность США и ЕС в отношении грузинских властей

12.12.2024 13:11





Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Запад недостаточно решительно отреагировал на ситуацию в Грузии и усилия России по установлению контроля над этим государством. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу CBN, сообщает «Европейская правда».



Зеленский подчеркнул, что проигрыш Украины приведет к «взрывам войны» в других уголках мира – как в Европе, так и за ее пределами, вспомнив в качестве примера ситуацию в Грузии.



«Действия Америки на сегодня по ситуации в Грузии, я считаю, слабые. Все очень похоже. Часть Грузии была оккупирована (Россией). Ничего с ней не произошло, там просто мертвая часть в Грузии. Там ничего не имеет живого. Там нет той цивилизации и так далее», – сказал президент.



Он добавил, что так Москва умышленно создала замороженный конфликт, чтобы не дать возможность Грузии развиваться и быть в Европейском Союзе и в НАТО.



«И сегодня в Грузии, которая вчера была свободной, демократической, сегодня она узурпирована олигархами. Вся власть принадлежит бизнесу, который связан напрямую с Москвой, с энергетикой и т.д.», – сказал украинский лидер, добавив, что грузинская власть сегодня «полностью под политическим управлением Российской Федерации».



«Какие сильные меры предприняли Соединенные Штаты Америки сейчас? Какие сильные меры предприняли европейские государства? Я не вижу, я вам говорю откровенно. В Молдове то же самое будет происходить дальше, есть высокие риски», – указал Зеленский.



Напомним, что 5 декабря Зеленский сообщил о введении санкций против 19 членов и сторонников правящей партии Грузии, в том числе в отношении почетного председателя Бидзины Иванишвили.





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