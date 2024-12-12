

Евродепутаты прибыли в Грузию чтобы в очередной раз заявить о своей поддержке грузинскому народу - Бокучава

12.12.2024 13:17





Депутаты Европарламента, будут это резолюции или публичные заявления, по-прежнему заявляют о своей поддержке грузинскому народу и его евроатлантическим устремлениям. Они прибыли сюда для того, чтобы в очередной раз заявить грузинскому народу о своей поддержке в спасении нашего европейского будущего в то время, как Иванишвили избрал путь на Россию, репрессии и террор против собственного народа,- указанное заявление в беседе с журналистами по завершении встречи с европейскими депутатами сделала один из лидеров «Единства – Национального движения» Тина Бокучава.



По ее словам, депутаты Европарламента рассматривают все возможные инструменты для того, чтобы „режим Иванишвили был ограничен“ со стороны всего международного сообщества.



«Репрессии, которые мы видели в течение последних 2 недель, свидетельствуют о том, что Бидзина Иванишвили не знает собственный народ, и эти репрессии сплотили нас и убедили в том, что сегодня, действительно, решающая борьба за на наше европейское будущее. Я очень рада, что интерфракционная группа Европарламента прибыла в Грузию для того, чтобы поддержать наш народ.



Рассматриваются и санкции. На предыдущем министериале, на котором присутствовала и я, тогда еще речь шла о приостановке либерализации визового режима, сейчас же мы знаем, что в Брюсселе речь идет и о приостановке Договора об ассоциации, как и об индивидуальных санкциях против Иванишвили и его окружения, хотя для этого необходим консенсус, который блокирует союзник Иванишвили - Орбан»,- заявила Бокучава.





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