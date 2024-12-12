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Великобритания ограничивает двустороннее сотрудничество с Грузией — посол
12.12.2024 13:21
Великобритания ограничивает двустороннее сотрудничество с Грузией, сообщил посол королевства в Грузии Гарет Уорд в видеообращении. Соответствующее решение принял министр иностранных дел Дэвид Лам, говорит дипломат.
«За последние две недели мы видели, как грузинский народ по всей стране выражает свое несогласие с решениями, принятыми «Грузинской мечтой», в том числе с отклонением от евроатлантического пути. Мы шокированы насилием, применяемым полицией и неформальными группами против протестующих, журналистов и представителей оппозиции.
Как отметил наш министр иностранных дел, это насилие неприемлемо и должно быть прекращено. Соответственно, министр также ограничил существующее двустороннее сотрудничество между Великобританией и Грузией. Это означает, что мы прекращаем программную поддержку правительства Грузии, как финансирование реформы общественной администрации Фонда мира государственного аппарата по примирению и гражданскому сотрудничеству, также ограничиваем сотрудничество, например, в военной сфере, мы больше не будем помогать Министерству обороны Грузии строить центр кибербезопасности. Также мы ограничим политические встречи и общение. В этой ситуации мы не можем возобновить стратегический диалог Уордропа.
Привлечение к ответственности имеет важное значение: задержано более 400 человек, и, по словам Народного защитника, на большинстве из них наблюдаются следы побоев. Необходимо провести быстрое и независимое расследование о применении полицией чрезмерной силы.
Мы призываем руководство «Грузинской мечты» прислушаться к тем западным партнерам, которые уже более 20 лет поддерживают защиту суверенитета Грузии от давления России. Мы уверены, что Грузия может стать одной из успешных многопартийных демократий в стране. Другой выбор — автократия. Мы верим в демократию Грузии», — заявил британский посол в видеообращении.
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