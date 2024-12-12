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Президент Грузии встречается с депутатами Европарламента


12.12.2024   15:10


Во Дворце Орбелиани президент Грузии Саломе Зурабишвили принимает депутатов Европарламента.

Как известно, ранее у европейских депутатов состоялась встреча с представителями грузинских оппозиционных партия, а в частности: с лидерами «Единства – Национального движения», «Коалиции за перемены», «Сильной Грузии» и «Гахария для Грузии».

В рамках визитов у членов Европейского парламента также запланированы встречи с представителями неправительственных организаций и СМИ.


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