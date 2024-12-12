

Михал Щерба: Мы просим грузинские власти провести выборы заново

12.12.2024 16:08





Следует сказать, что прошедшие парламентские выборы не были свободными и справедливыми, - указанное заявление в беседе с журналистами по завершении встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили сделал депутат Европарламента Михал Щерба (Польша).



„Мы находимся здесь для грузинского народа, который выходит на акции протеста на улицы, и не только в Тбилиси, но и в других городах страны, так как хочет европейского будущего для своей страны. Грузии был предоставлен статус страны-кандидата, с определенными условиями, одним из которых были свободные и справедливые выборы, и следует сказать, что прошедшие парламентские выборы не были свободными и справедливыми. Поэтому мы просим грузинские власти провести выборы заново с определенными условиями и в соответствии с нормами, которые мы уважаем в Евросоюзе “, - заявил Щерба.



Он также отметил, что сегодня президент Грузии Саломе Зурабишвили является единственным человеком в стране, имеющим легитимацию.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





