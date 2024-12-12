

Оппозиционные партии: Нелегитимный парламент не имеет полномочий на избрание президента

12.12.2024 16:08





«У нелегитимного парламента нет полномочий выбирать президента. Саломе Зурабишвили остается президентом, верховным главнокомандующим Вооруженными силами Грузии и высшим представителем страны во внешних отношениях», — говорится в совместном заявлении «Коалиции за перемены», «Единства — Национального движения», «Сильной Грузии» и «Гахария за Грузию».



Как отмечается в заявлении, «единственным выходом из политического кризиса являются новые и справедливые выборы».



«Мы, политические партии, победившие на выборах 26 октября, не признаем и не признаем самопровозглашенную власть, ни одну из ее ветвей, поскольку Иванишвили вместо выборов устроил конституционный переворот против граждан Грузии, европейского и евроатлантического будущего нашей страны. Иванишвили вместо обещанного пропагандой мира противопоставил открытую репрессию, террор и пытки демократическому выбору грузинских граждан. Его бандформирования сделали политическими заключенными около 500 человек, из которых около 400 стали жертвами пыток и бесчеловечного обращения.



В ответ грузинский народ продолжает твердую, непрерывную и беспрецедентно масштабную протестную борьбу по всей стране, что является главным условием победы. Весь цивилизованный мир, легитимный политический спектр Грузии и абсолютное большинство граждан требуют немедленного освобождения политических заключенных, борющихся за европейское и демократическое будущее Грузии. Ни одна жертва режима не останется без должного внимания, и ни один совершивший насилие не избежит самого строгого наказания. Все лица, применяющие насилие к мирным демонстрантам, будут привлечены к ответственности перед независимой судебной системой.



В последние дни объектом особого давления и насилия стали свободные СМИ. Мы благодарим и выражаем полную поддержку журналистам и другим представителям медиа. Подчеркиваем, что единственным легитимным государственным институтом является президент Грузии, а, следовательно, легитимным представителем государства — Саломе Зурабишвили. Мы не признаем т.н президентские выборы, назначенные на 14 декабря в т.н парламенте, захваченном Иванишвили, который не имеет ни международной, ни нашей легитимности. У нелегитимного парламента нет полномочий выбирать президента, поэтому Саломе Зурабишвили остается президентом Грузии, верховным главнокомандующим Вооруженными силами и высшим представителем страны во внешних отношениях. Единственный выход из сложившегося тяжелого политического кризиса — это новые и справедливые выборы, где граждане Грузии в условиях свободной и конкурентной среды определят судьбу своего государства. Мы ценим поддержку международных партнеров Грузии и ожидаем дальнейших эффективных и решительных действий», — говорится в заявлении оппозиционных партий.





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