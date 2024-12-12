

Представители IT и сферы технологий проводят протестное шествие от площади Республики к зданию парламента Грузии

12.12.2024 16:08





Представители IT и сферы технологий проводят протестное шествие от площади Республики к зданию парламента Грузии.



В руках у участников акции протеста флаги Грузии и Евросоюза, а также баннеры с различным содержанием.



Они также скандируют: „Грузия!“, „Да здравствует Грузия!“.



По заявлениям участников акции, насильственные действия в отношении участников акций протеста являются неприемлемыми.



В настоящее время центральный проспект грузинской столицы перекрыт.





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