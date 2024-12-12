

Хазарадзе: Наши усилия направлены на то, чтобы со стороны оппозиции была координация

12.12.2024 16:09





Оппозиция проводит вторую по счету встречу. Консультации проходят в „Экспо Джорджия“, и на них присутствуют представители трех оппозиционных партий: „Единства – Национального движения“, „Коалиции за перемены“ и „Сильной Грузии“.



Как отметил лидер коалиции „Сильная Грузия“ Мамука Хазарадзе, „усилия направлены на то, чтобы со стороны оппозиции была координация“.



По его словам, у оппозиции два главных требования – проведение новых выборов и освобождение всех задержанных на акциях протеста.



„Наши усилия направлены на координацию со стороны оппозиции. Это уже вторая встреча. Вы знаете, что после первой встречи, когда произошло нападение и проведена спецоперация, в эпицентре которой вы находились, был создан информационный центр. Сейчас разговор пойдет о том, чтобы реально создать процесс, где победившие силы (их нельзя называть оппозицией), предоставили конкретные планы, так сказать, пошаговые планы для того, чтобы протест на улицах был сильным, был также политический процесс, были нормальные отношения с Западом, чтобы выразить голос, который за нас отдали избиратели,“ – заявил Хазарадзе.





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