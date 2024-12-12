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«Гахария за Грузию»: Мы не участвуем в незаконном процессе выборов президента
12.12.2024 16:10
Парламентские выборы, назначенные на 14 декабря, являются нелегитимными, поскольку проводятся вне рамок Конституции, в условиях нелегитимного парламента. Кроме того, такие однопартийные выборы фундаментально противоречат конституционным принципам, — говорится в заявлении партии «Гахария за Грузию».
«Политическая партия „Гахария за Грузию“ ещё раз выражает свою твёрдую позицию и подчёркивает, что „Грузинская мечта“, вместе с Центральной избирательной комиссией и другими узурпированными государственными учреждениями, лишила грузинский народ права на свободный выбор, приведя страну к тяжёлому системному кризису. Мы не признаём законность результатов выборов, а также легитимность парламента и любого органа, незаконно избранного нелегитимным парламентом.
Выборы президента, запланированные на 14 декабря, являются нелегитимными, потому что, с одной стороны, они проводятся вне рамок Конституции, в условиях нелегитимного парламента, а с другой стороны, такие однопартийные выборы фундаментально противоречат конституционным принципам, согласно которым, в парламентской республике президент должен избираться инклюзивным способом и на основе широкого политического консенсуса.
Соответственно, мы ещё раз заявляем, что партия „Гахария за Грузию“ не участвует в незаконном процессе избрания президента и не признаёт действий и решений де-факто нелегитимного парламента, включая незаконно избранного президента.
Для вывода страны из сложившегося тяжёлого системного кризиса необходимо выполнение двух основных условий: немедленное и безоговорочное освобождение лиц, незаконно задержанных во время протестных акций и ставших заложниками системы при власти „Мечты“; назначение новых выборов при условиях паритетного состава избирательной администрации и политически нейтральных государственных структур», — говорится в заявлении партии «Гахария за Грузию».
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