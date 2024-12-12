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Посол Великобритании: Мы уверены, что Грузия может стать одной из успешных многопартийных демократий в Европе
12.12.2024 16:11
«Мы уверены, что Грузия может стать одной из успешных многопартийных демократий в Европе, другой выбор – автократия», — заявил посол Великобритании в Грузии Гаррет Уорд в видеообращении, опубликованном на грузинском языке.
«В течение последних двух недель мы видим, как грузинский народ по всей стране выражает свое несогласие с решениями «Грузинской мечты», в том числе с отклонением от евроатлантического пути. Мы шокированы насилием, применяемым полицией и неформальными группами против протестующих, журналистов и представителей оппозиции. Как отметил наш министр иностранных дел, это насилие неприемлемо и должно быть прекращено», — заявил британский посол.
По его словам, министр иностранных дел Великобритании также ограничил существующее двустороннее сотрудничество между Великобританией и Грузией.
«Это означает, что мы приостанавливаем программную поддержку правительства Грузии, такую как финансирование Фонда мира государственного аппарата реформы государственного управления и примирения и гражданского сотрудничества. Также мы ограничиваем сотрудничество в военной сфере. Например, мы больше не помогаем в строительстве центра кибербезопасности Министерства обороны Грузии. Также мы ограничим политические встречи и взаимоотношения. В этой ситуации мы не можем возобновить стратегический диалог Уордропа», — заявил посол.
По его словам, необходима подотчетность.
«Задержано более 400 человек, по словам Народного защитника, у большинства из них есть следы побоев. Необходимо провести быстрое и независимое расследование случаев применения полицией чрезмерной силы. Мы призываем руководство «Грузинской мечты» прислушаться к тем западным партнерам, которые уже более 20 лет поддерживают защиту суверенитета Грузии от российского давления. Мы уверены, что Грузия может стать одной из успешных многопартийных демократий в Европе. Другой вариант – автократия. Мы верим в демократию Грузии», — заявил посол Гаррет Уорд.
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