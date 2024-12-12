

Музыканты Грузии требуют освобождения участников проевропейских митингов

12.12.2024 16:12





Представители музыкальной сферы проводят акцию в Тбилиси с требованием освобождения учащегося консерватории Анри Какабадзе. Участники митинга собрались у здания вуза и прошествовали к Министерству культуры Грузии.



Ранее экс-ректор Тбилисской государственной консерватории Нана Шарикадзе призвала граждан принять участие в протесте. В социальной сети Facebook она написала:



«Как вы знаете, наш пианист-первокурсник Анри Какабадзе задержан, ему грозит до 2 лет лишения свободы. Я считаю, что консерватория должна сделать все, чтобы освободить этого молодого человека, члена нашей большой семьи. (Вузу) следует обратиться во все ведомства, чтобы суметь помочь ему.



Это нужно не только Анри, но и студентам, которые должны знать, что что бы ни случилось, их альма-матер стоит рядом с ними и поддерживает их. Это нужно и всем нам, тем кто считает консерваторию семьей. Не может быть, чтобы у члена вашей семьи случилась беда, а вы не произнесли ни слова».



Андро Какабадзе активный участники проевропейских акций в Грузии.



Напомним, четверо студентов Батумского университета искусств, среди которых Андро Какабадзе, а также его декан Мамука Джорбенадзе по решению суда 11 декабря были оставлены под стражей в качестве меры пресечения. Следствие обвиняет их в групповом нападении.



СОВА

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